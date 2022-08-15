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2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.

YÖK Başkanı Özvar: "Yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99’u doldu. Geçen yıl 164 bin olan boş kontenjan sayısı bu yıl 13 bine kadar düştü"

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