2022 yılında aramızdan ayrılanlar!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 24 Ocak günü 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Girik, vefatından günler önce verdiği röportajda “Öleceğim diye ödüm kopuyor. Çünkü arkamda bana ihtiyacı olan kişileri bırakmış olacağım” demişti.