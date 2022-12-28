2022 yılında aramızdan ayrılanlar!
Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılı içinde sanat dünyasından bir çok ünlü ismi kaybettik. İşte yaptıkları ile hafızalarımızda yer edinen ve gidişiyle ardında büyük üzüntüler yaratan o isimler!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 24 Ocak günü 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Girik, vefatından günler önce verdiği röportajda “Öleceğim diye ödüm kopuyor. Çünkü arkamda bana ihtiyacı olan kişileri bırakmış olacağım” demişti.
1 33
Karaciğer kanseri tedavisi gören ünlü sinema oyuncusu Diler Saraç, 28 Ocak günü 86 yaşında hayatını kaybetti.
2 33
Psikiyatrist Haydar Dümen corona virüs nedeniyle 9 Şubat günü hayatını kaybetti.
92 yaşındaki Haydar Dümen bir süredir coronavirüsle mücadele ediyordu.
Posta Gazetesi köşe yazarı Haydar Dümen 92 yaşında hayata veda etti.
3 33
Rumeli türküleriyle bilinen Arif Şentürk 81 yaşında 15 Şubat günü hayatını kaybetti.
4 33