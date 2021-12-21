2022 vergi, harç ve ceza oranları belli oldu

EHLİYET HARCI

Yeni yılda ehliyet harçları aynı değerleme oranında artacak.

A sınıfı ehliyet harcı, 272 liradan 370 lira 40 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise 820 liradan 1116 lira 90 kuruşa çıkacak.

Diğer ehliyet harçları ise bin 368 liradan bin 863 lira 70 kuruşa yükselecek.