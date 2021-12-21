2022 vergi, harç ve ceza oranları belli oldu
2022 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeni yılda uygulanacak tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılı Pasaport ve ehliyet harç ücretleri ne kadar oldu?
Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere; Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak yeniden değerleme oranı ise yüzde 25'e düşürülmüştü.
Emlak vergisi ise yüzde 18,10 oranında zamlandı.
PASAPORT HARCI
2022'de pasaport harcı yüzde 36,2 oranında artacak.
6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309 lira 40 kuruşa çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport alanlar 1478 lira harç ücreti ödeyecek.
EHLİYET HARCI
Yeni yılda ehliyet harçları aynı değerleme oranında artacak.
A sınıfı ehliyet harcı, 272 liradan 370 lira 40 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise 820 liradan 1116 lira 90 kuruşa çıkacak.
Diğer ehliyet harçları ise bin 368 liradan bin 863 lira 70 kuruşa yükselecek.