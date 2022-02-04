2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları başlıyor

Olimpiyat açılış töreni bugün saat 15.00'de (TSİ) yapılacak. 2008'deki unutulmaz açılış töreniyle hafızalarda yer edinen Pekin'den beklentiler yine büyük.

Organizasyonda konserler, dans koreografileri ve ışık gösterileriyle, görsel ve işitsel bir şölen sunulacak.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle kısaltılan ve sadeleştirilen açılış seremonisinin ana teması; tek dünya ve tek aile olacak. Oyunlarda ülkemizi 7 sporcu temsil edecek.

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat'ta yine Pekin Ulusal Stadyumu'nda düzenlenecek kapanış seremonisiyle son bulacak.

Dev organizasyon tüm heyecanıyla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

90'dan fazla ülkeden 3 bine yakın sporcu mücadele edecek

4-20 Şubat'ta yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

Olimpiyatlarda Buz hokeyi, curling, artistik buz pateni, sürat buz pateni, kısa kulvar sürat buz pateni, alp disiplini kayak, serbest stil kayak, kayaklı koşu, kayakla atlama, biatlon, kuzey kombine, snowboard, kar kızağı, iskelet kızağı ve tek kişilik kızak dallarında müsabakalar yapılacak.

Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.

Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek

Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ise 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu Çin'de yarışacak.

Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin'de mücadele verecek.

COVID-19 salgını nedeniyle "kapalı devre" organize edilecek

Olimpiyatlar, COVID-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin yer aldığı etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştirilecek.

Oyunlarda açılış, kapanış törenleri ve müsabakalar için bilet satılmazken izleyici grupları davetle müsabakalara getirilecek.