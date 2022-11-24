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2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 6 Kasım 2022'de düzenlenen 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

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