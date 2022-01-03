2022 kira artış oranı belli oldu
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 13,58 olurken yıllık bazda ise yüzde 36,08 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası 2022 yılı kira artış oranı belli oldu. İşte detaylar...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından 2022 yılı kira artış oranı merak konusu oldu.
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Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında belli olan kira zam oranı bugün belli oldu.
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TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı.
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Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.
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