2022 Japonya Festivali Başlıyor!

Türkiye'deki Japonya Araştırma Faaliyetlerini Destekleyen “Jıca Chaır” Programı ‘‘Japonya Modernleşmesinin Entelektüel Ve Sosyal Yönleri’

Rikkyo Üniversitesi Japon politika ve düşünce tarihi uzmanı Prof. Dr. Koichiro MATSUDA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile iş birliği içerisinde “JICA Chair” faaliyetleri kapsamında, bir konferans gerçekleştirecek. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 6 Aralık tarihinde saat 10:00-12:00 arasında gerçekleştirilecek olan konferans, sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak.