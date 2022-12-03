2022 Japonya Festivali Başlıyor!
6-18 Aralık 2022 tarihleri arasında hem salonlarda hem de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler içeren 2022 Japonya Festivali başlıyor.
Türkiye'deki Japonya Araştırma Faaliyetlerini Destekleyen “Jıca Chaır” Programı ‘‘Japonya Modernleşmesinin Entelektüel Ve Sosyal Yönleri’
Rikkyo Üniversitesi Japon politika ve düşünce tarihi uzmanı Prof. Dr. Koichiro MATSUDA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile iş birliği içerisinde “JICA Chair” faaliyetleri kapsamında, bir konferans gerçekleştirecek. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 6 Aralık tarihinde saat 10:00-12:00 arasında gerçekleştirilecek olan konferans, sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak.
Japonya Festivali Açılışı
Türk Japon Vakfı Özdemir Sabancı Salonu’nda Büyükelçi Suzuki’nin konuşması ile 10 Aralık tarihinde saat 14:00’te başlayacak olan açılış, Türkiye’de yaşayan herkesin katılabildiği Manga Çizim Yarışması’nın sonuçları açıklanmasıyla devam edecek.
NHK World’de yayınlanan Studio Ghibli’nin belgeseli ‘10 Years with Hayao Miyazaki’den ‘Episode 1: Ponyo is Here’ ve ‘Episode 2: Drawing What’s Rea’ gösterilecek. Yarışmada dereceye giren dokuz eser Anatolium Ankara AVM'de 2 hafta boyunca sergilenecek.
Çevrimiçi Ankara Japonca Sunum Yarışması 2022
Türkiye'de Japonca öğrenen Türkler için "Ankara Japonca Sunum Yarışması" düzenlenecek. A ve B kategorisinde ön elemeyi geçen toplam 13 kişi “Japonya / Japonca ve Ben – hayat hikâyemin Japonya ile bağlantısı” temasına uygun sunum yapacak. Yarışma, 11 Aralık Pazar günü saat 12:00-14:30 arasında Zoom üzerinden gerçekleşecek.