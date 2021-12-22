2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Bilindiği gibi işsizlik maaşı, engelli maaşı, GSS primleri ve pek çok ödeme her yıl asgari ücrete gelen zamma göre yeniden belirleniyor. 2022 Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte 2022 işsizlik maaşı hesaplamaları gündeme oturdu.

2022 İŞSİZLİK MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2022 yılında en düşük işsizlik maaşı 2130 lira, orta kademede işsizlik maaşı 2532 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 4260 lira oluyor.

Buna göre 2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.