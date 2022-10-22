2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Böylece Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

Bunun için yıllardır büyük yatırımlar ve hazırlıklar yapan ülke yönetimi, seyircilere farklı deneyimler yaşatmayı amaçlıyor. Dünyanın pek çok yerinden gelecek futbolseverler Katar'ın profesyonelce hazırladığı çeşitli imkanlardan yararlanacak.

Seyircileri Katar'da modern stadyumlar, eğlence mekanları, kültürel faaliyetler ve farklı aktiviteler bekliyor.

Bu çerçevede son hazırlıklarını sürdüren Katar, 1 Kasım ile 23 Aralık tarihleri arasında dünya kupası taraftarları hariç, ülkeye ziyaretçi girişini askıya alacağını duyurdu.Yeni uygulamalar kapsamında dünya kupası için "Hayya" adı verilen özel kimlik kartı taşıyanların Katar'a girişlerine izin verileceği belirtildi.

"Hayya Kart", Dünya Kupası için gelen bilet sahiplerini belirlemek ve onların Katar deneyimlerini artırmaya yönelik çeşitli hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak için kullanılacak.

Dünya kupası süresi boyunca Katar vatandaşları, çalışma vizesi taşıyanlar, Körfez ülkelerinin vatandaşları ve insani durumların, Hayya Kart uygulamasından muaf tutulacağı belirtildi.

Bu yılki dünya kupasının bugüne kadarkinin en iyisi olması bekleniyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 18 Ekim'de konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nın, bugüne kadar düzenlenenler arasında en iyisi olacağını her zaman söylüyorum. Ülkeye baktığınızda, sanatsal stadyumlar, antrenman sahaları, metro, geniş altyapısıyla her şey hazır ve herkesi kucaklayacak. Dünya heyecanlı, Katar hazır. Çalışmalar tamamlandı. Birlikte, en iyi turnuvaya hazır olalım." ifadelerini kullandı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Orta Doğu ve Arap dünyasında ilk kez düzenlenecek 20 Kasım'da başlayacak turnuvanın biletlerine yoğun talep olduğu belirtildi.

Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon bilet satışının gerçekleştiği turnuvaya en fazla talep gösterenlerin ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Fransa, Brezilya ve Almanya vatandaşları olduğu kaydedildi.

Maçların yanında kültürel faaliyetler seyircileri bekliyor

Seyircilerin futbol izlemenin yanı sıra Katar'daki hayatı, halkı, genel olarak Körfez bölgesini tanıyacakları eğlence ve etkinlikler, Katar'ın güzelliklerini görebilecekleri gelişmiş tesisler bekliyor.

Doha yönetimi, ayrıca taraftarların ulaşımı için de pek çok kolaylık sağlıyor. Otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarının yanı sıra yollardaki işaret levhaları ve akıllı uygulamaların da ulaşımı kolaylaştırması bekleniyor.

Bu kupada diğerlerinden farklı olarak seyircilere tek bir stadyumda aynı gün birden fazla maç izleyebilme fırsatı sunuluyor.

Turistik faaliyetler

Katar'ın "turizm cazibesi"nin de taraftarların iyi vakit geçirmesine olanak sağlaması öngörülüyor. Bu çerçevede İnci Adası, Doha Sahili, Esbayir Bahçesi, müzeler, piknik yerleri, çölde safari, deveye binme, kumda kayak gibi eğlenceler seyircilerin hizmetine sunuluyor. Gece yolculukları, yelkenli veya tarihi teknelerde kaliteli zaman geçirmek için eşsiz bir fırsatı sunuyor.

Taraftarları, El-Bidda Park'taki FIFA Festivali'nde West Bay silüetinin ve maçların canlı yayınının yanı sıra müzik ve kültürel performansların tadını çıkaracakları etkinlikler de yer alıyor.

Ayrıca taraftarlar, Lusail kentinde bulunan El-Maha Adası'nda buz pateni ve sirk gösterileri de dahil olmak üzere çeşitli oyun ve aktivitelerin, her yaştan ziyaretçiye uygun olarak düzenlenen konserler, gösteriler ve performansların keyfini çıkarabilecek.

Dünya Kupası boyunca ziyaretçiler, Ras Bufontas metro istasyonunun yakınında gerçekleştirilecek ve 15 bin kişiyi ağırlayacak "Arcadia Spectacular" müzik festivali ve "Mdlbeast" eğlence şirketinin El-Vakra kentinde düzenleyeceği 5 bin kişiyi ağırlayacak bir müzikal etkinliklerde vakit geçirebilecek.

Kültür ve eğlence faaliyetleri

Sheraton Hotel'in bahçesinden İslam Eserleri Müzesi'ne uzanan Doha sahil şeridinde düzenlenecek etkinlikleri arasında gezici sanatsal performanslar da yer alıyor.

Dünya Kupası dönemi boyunca günlük performansların bir parçası olarak, ülkeye gelen konuklar özel müzikler eşliğinde su gösterileri ve havai fişeklerin yer aldığı "Katar'a hoş geldiniz" programının tadını çıkaracak. Dünya kupası etkinlikleri kapsamında 21 farklı lokasyonda çeşitli sanat türlerini içeren 6 bin gösteri ve sergi düzenlenecek.

Katar dünya kupası vesilesiyle misafirlerinin konaklamaları süresince söz konusu etkinliklerle deneyimlerini zenginleştirmeyi ve onları ülkenin sahip olduğu büyük kültürel çeşitlilikle tanıştırmayı amaçlıyor.