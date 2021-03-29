2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde sonuçlar

2022 FIFA Dünya Kupası yolunda heyecan fırtınası sürüyor. Avrupa Elemeleri'nde dün 15 karşılaşma oynandı. İşte gecenin sonuçları...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Polonya, yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin iki gol attığı maçta konuk ettiği Andorra'yı 3-0 yendi.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, TSİ 21.45'da oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi.

Öne çıkan maçlarda, J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Romanya'yı 17. dakikada Gnabry'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

C Grubu'nda İtalya, konuk olduğu Bulgaristan'ı 43. dakikada penaltıdan Belotti ve 83. dakikada Locatelli'nin fileleri havalandırmasıyla 2-0 yendi.

B Grubu'nda İsveç, 12. dakikada Augustinsson, 35. dakikada Isak ve 70. dakika penaltıdan Sebastian Larsson'un ağları sarsmasıyla Kosova deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

I Grubu'nda Polonya ise yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin iki gol attığı maçta konuk ettiği Andorra'yı 3-0'la geçti. Polonya'nın diğer golünü, Swiderski kaydetti.

İşte 28 Mart Pazar günü oynanan tüm müsabakalarda alınan sonuçlar:

Gürcistan 1-2 İspanya

Kosova 0-3 İsveç

Bulgaristan 0-2 İtalya

İsviçre 1-0 Litvanya

Kazakistan 0-2 Fransa

Ukrayna 1-1 Finlandiya

Danimarka 8-0 Moldova

Avusturya 3-1 Faroe Adaları

İsrail 1-1 İskoçya

Arnavutluk 0-2 İngiltere

Polonya 3-0 Andorra

San Marino 0-3 Macaristan

Ermenistan 2-0 İzlanda

Makedonya 5-0 Lichtenstein

Romanya 0-1 Almanya