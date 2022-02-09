Bekçi alımı ne zaman? 2022 yılının ilk bekçi alımı ne zaman yapılacak?
2022 yılının ilk bekçi alımı için adaylar merakla bekliyor. Peki 2022 yılının ilk bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alım şartları nelerdir?
2022 yılının ilk bekçi alımı için adaylar meraklı bekleyişini sürdüyor.
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Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı.
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Peki Bekçi alımı ne zaman, ilan yayınlandı mı? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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2022 yılına ait Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla bekçilik başvuruları da henüz başlamadı. 2022 yılının ilk bekçi alımının yaz başında ilan edilmesi bekleniyor.
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