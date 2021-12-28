2022 Baba Vanga kehanetleri belli oldu
2022 yılı Baba Vanga kehanetleri belli oldu. 1911 yılında Pando ve Paraskeva Surchev çiftinin kızı olarak o zaman Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Ustrumca'da prematüre bir bebek olarak dünyaya gelen Baba Vanga'nın kehanetleri hakkında bilgileri sizler için derledik...
Baba Vanga 2022 kehanetleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.
1 20
İki gözü görmeyen Bulgar asıllı kahin Baba Vanga ölümünün ardından tam 23 yıl geçmesine rağmen gelecek yıllar için yaptığı kehanetleri takip ediliyor.
2 20
Daha önce de birçok kehanetleri tuttuğu görülen Baba Vanga'nın 2022 yılı yaptığı açıklamalar araştırılıyor.
İşte 2022 yılı baba vanga kehanetleri...
3 20
1- DOĞAL FELAKETLER, DEPREMLER VE TSUNAMİLER
4 20