2021'de Antalya'ya tedavi amaçlı 700 bin kişi geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, son yıllarda sağlık turizminde de öne çıkan kente, bu yıl tedavi olmak için 700 binin üzerinde kişinin geldiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, bir otelde düzenlenen Antalya Sağlık Turizmi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kentin sağlık alanında önemli bir altyapıya sahip olduğunu kaydetti.

Bu altyapıdan daha fazla yararlanabilmek için çalışmaların artarak devam ettiğini belirten Yazıcı, "Özellikle sağlık turizmi, turizmi çeşitlendirme noktasında öne çıkıyor. Sağlık turizminde daha da ileride olabiliriz. Şehrimizin sahip olduğu bu altyapıyı katma değere dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sağlık turizminde de en özel şehir konumundayız"

Yazıcı, son yıllardaki gelişmelerle Türkiye'nin sağlık konusunda atağa kalktığını vurguladı.

Türkiye'ye dünyanın birçok farklı noktasından tedavi için gelenler olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şöyle devam etti:

"Şehrimizde dünya çapında bir üniversite hastanemiz var. Son 20 yılda sağlıkta yapılan gelişmeler bizi bu noktaya getirdi. Bu yıl Antalya'mıza tedavi olmaya gelen 700 binin üzerinde kişi var. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla gelecek. Çünkü Sağlık Bakanlığımız, tüm sağlık sektörü, üniversiteler ve özel sektör dünya standartlarının üstüne çıktı. Turizmin lider şehri olarak sağlık turizminde de en özel şehir konumundayız."