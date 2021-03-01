2021-YKS için son başvuru günü 2 Mart 2021

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 2 Mart 2021 saat 23.59'da sona erecek." denildi. ÖSYM tarafından bu yıl yeni uygulama başlatıldı. Daha önce yapılmayan bir yenilik hayata geçirildi. Öğrenciler T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi ile yapabilecekler. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları için büyük kolaylık sağlanacak.

Öğrencilerin beklediği tarih geldi. YKS başvuru süreci bugün itibarı ile başladı. 2 Mart tarihine kadar devam edecek. YKS'ye girecek adayla için başvuru süreci kolay hale getirildi.

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için 2 Mart 2021 (Yarın) son başvuru günü. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 2 Mart 2021 saat 23.59'da sona erecek." ifadelerine yer verildi.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yılki YKS başvurularına ilişkin şu bilgileri verdi:

"T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek."

Aygün, adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabileceklerini hatırlattı.

YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor" uyarısında bulundu.

ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz" dedi.

HES KODU İSTENECEK

YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti konusunda açıklamanın ise başvuru başlangıç tarihinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70 lira olarak açıklanmıştı Geç başvuru ücreti ise 105 lira olmuştu.

SINAV ÜCRETLERİ NASIL VE NEREYE YATIRILACAK?

2021-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar. Adaylar sınav ücreti olarak;

Sadece TYT'ye girecek adaylar 90,00 TL,

- TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,

- TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.

"ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

ÜCRETLERİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Adayların sınav/başvuru ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS'ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterli. ÖSYM sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekği konusunda adayları uyardı.

- Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

- Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

- ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

- Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

- Ayrıca ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecek.