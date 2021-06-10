2021-YKS Giriş Belgeleri adayların erişimine açıldı

Üniversite sınavı 2021 YKS kapsamında heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Aday öğrenciler son çalışmalarını gerçekleştirirken YKS sınav yerleri başta olmak üzere birçok konuyu araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 YKS sınav yerleri belli oldu. Böylelikle, adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede katılım göstereceği netlik kazandı. Buna ek olarak, YKS ne zaman sorusu da öğrencilerin gündeminde bulunuyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada 2021 TYT, AYT ve YDT tarihleri de paylaşıldı. İşte, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı

Haziran ayının ortalarına gelinirken üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS sınavı için de çalışmalar sürüyor. İyi bir üniversite hayali ile sınava katılacak adaylar, YKS tarihleri ve YKS sınav giriş yerleri hakkında araştırmalarını arttırdı. Bilindiği gibi, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi ile adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede, hangi okulda katılım göstereceği belli oluyor.

ÖSYM tarafından 2021 YKS sınav yerleri ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin açıklamasında, günlerdir merak edilen YKS sınav yerleri açıklandı mı sorusuna netlik kazandırıldı. Buna göre, YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Bu yıl TYT 26 Haziran'da, AYT ve YDT ise 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Peki, YKS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır, sorgulama nereden yapılır?

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.