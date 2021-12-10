2021 yılının en popüler dizileri
2021 yılının en popüler dizileri belli oldu. Dünyaca ünlü dizi ve film bilgi platformu olan IMDb’de, seyircilerin oylarıyla 2021’in en popüler dizileri belirlendi. İşte 2021 yılının en popüler 10 dizisi.
1- WandaVision
WandaVision, Jac Schaeffer tarafından Disney+ için oluşturulan ve 15 Ocak 2021'de dijital platformda yerini alan, süper kahramanlar Wanda ve Vision'un hayat hikayelerini konu alan Amerikan mini internet dizisidir.
Loki
Loki, Michael Waldron tarafından Disney+ için oluşturulan, Marvel Comics'in Loki isimli karakterlerinin hikâyesine dayanan dizi Marvel Sinematik Evreni ile bağlantılı olup The Avengers ve Avengers: Endgame arası bir zaman periyodunu konu alan dizidir.
Squid Game
Netflix tarafından yayınlanan, para kazanmak için hayatlarını çocuk oyunlarında riske etmek zorunda kalan bir grup insanın distopik ortamdaki macerasını konu alıyor.
The Falcon and the Winter Soldier
The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman tarafından Disney+ için oluşturulan Marvel Comics'in Sam Wilson / Falcon ve Bucky Barnes / Winter Soldier isimli karakterlerinin hikâyesine dayanan mini dizidir.