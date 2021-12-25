2021 yılının en çok konuşulan ünlüleri açıklandı
2021 yılının en çok konuşulan ünlüleri açıklandı. Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya kadar uzanan 10 kişilik listede bakın daha kimler var. İşte, İnsansız haber ve analiz ve raporlama sisteminin yayınlandığı o liste...
1. Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı, hakkında yapılan 55 bin 933 haberle, listenin başında yer aldı.
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2. Müge Anlı
Müge Anlı, okunma oranlarıyla Acun Ilıcalı'yı gölgede bıraktı. Acun Ilıcalı'nın haberleri 127.615.379, Müge Anlı'nın haberleri ise 187.512.414 okunma oranına ulaştı.
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3. Haluk Levent
Haluk Levent, 33 bin 827 haberle 3. oldu.
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4. İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses 30 bin 970 haberle 4. oldu.
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