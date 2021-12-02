2021 Yılında Spotify’da En Çok Dinlenenler
Spotify'da 2021 yılında Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen parçalar belli oldu.
En popüler müzik platformu olan Spotify, 2013 yılından bu yana Türkiye’de hizmet veriyor. Kullanıcılarına hem çevrim içi hem de çevrim dışı müzik dinleme imkanı sunan Spotify’nın milyonlarca kullanıcısı bulunuyor.
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Pek çok sanatçı da albümlerini Spotify üzerinden yayınlayarak çok daha fazla kitleye ulaşıyor. Spotify, her yıl olduğu gibi bu yıl da platform üzerinden Türkiye’de ve dünyada en çok dinlenen sanatçıları açıkladı.
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Geçtiğimiz yıl 8.3 milyon dinlenme ile Porto Riko’lu rapçi Bad Bunny Spotify’da en fazla dinlenen sanatçı olmuştu. Bu yıl ise zirvede bakalım kimler var?
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Dünya genelinde 381 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilen Spotify, 2021’in en çok dinlenen sanatçıları, albümleri, şarkıları ve podcast’lerini açıkladı.
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