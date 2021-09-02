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2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yendi.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.

Ay-yıldızlı ekip, 2017'de Avrupa şampiyonu olan son olimpiyat ikincisi Rusya karşısında ikinci set dışında üstün bir oyun ortaya koydu.

A Milli Takım, Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan karşılaşmadan 29-27, 16-25, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-1 galip ayrıldı.

Milli takımda Ramazan Efe Mandıracı ve Adis Lagumdzija, 19'ar sayıyla oynadı.

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 17.00'de İspanya ile karşılaşacak.

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