2020 yılında 1031 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, yurt içinde ve dışında terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık yapılan bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz süreç içerisinde PKK/KCK Terör örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla dönem içerisinde; 3'ü büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 19 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda 98'i son bir ayda olmak üzere, 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

TÜRK-RUS ORTAK GÖZETLEME MERKEZİ

Açıklamada, Rusya Federasyonu heyeti ile Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin toplantılara bugün de devam edileceği belirtildi.

BAKAN AKAR BUGÜN LİBYA SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞECEK

MSB açıklamasında, "Libya'da siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmeler yakından takip ediliyor. Bakan Akar bugün Libya Savunma Bakanı ile görüşecek." denildi.

YUNANİSTAN'IN HAVA VE KARASUYU İHLALLERİ

Öte yandan bakanlık, "Yunanistan, ekim ayında 42 hava sahası, 7 karasuyu ihlali ve 15 hava aracı tacizi yaptı." açıklamasında bulundu.