2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz gümüş madalya aldı

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk final müsabakasında Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan oluşan milli takım, Çin'den Yueshan Lin-Zihao He ikilisiyle karşılaştı.

"Hem rekor hem madalya!"🇹🇷🥈👏🏼💪🏼



🔹Gençlik ve Spor Bakanı @kasapoglu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz ile bir araya geldi.#Tokyo2020 #Paralympics https://t.co/0wN5Y0JHF2 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 29, 2021

Müsabakada 153-152'lik skorla galip gelen Çin, altın madalya kazandı. Finalde kaybeden ay-yıldızlı sporcular, gümüş madalya elde etti. İran'ı mağlup eden Rusya Paralimpik Komitesi ise bronz madalyanın sahibi oldu.