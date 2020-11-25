AÖL 1. Dönem sınavları iptal mi?

MEB son dakika: Açık lise sınavları iptal mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler için geçtiğimiz günlerde sınav tarihleri açıklanmıştı. Son günlerde vaka sayısında görülen artış nedeniyle, AÖL sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor.

AÖL SINAVLARI İPTAL Mİ?

AÖL 1. dönem sınavlarının iptal olup ya da ertelenip ertelenmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş yerleri 2 Aralık'ta açıklancak. Bu sınavın sonuçları ise 28 Aralık Pazartesi günü açıklanacak..

2020-2021 AÖL İŞ TAKVİMİ

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması: 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAVLARI: 5-6 Aralık 2020

2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI: 28 Aralık 2020 Pazartesi

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri: 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri: 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri: 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması: 24 Mart 2021 Çarşamba

2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SONU SINAVLARI: 27-28 Mart 2021

020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri: 26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri: 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. DönemSınav Merkezi Güncelleme İşlemleri: 27 Nisan 2021 – 14 Mayıs 2021

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması: 30 Haziran 2021 Çarşamba

2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SONU SINAVLARI: 3-4 TEMMUZ 2021

2021‐2022 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri: 31 Ağustos 2021‐ 03 Ekim 2021

2021‐2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri: 06 Eylül 2021 ‐08 Ekim 2021

2021‐2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri: 06 Eylül 2021 ‐12 Ekim 2021

2021‐2022 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması: 1 Aralık 2021 Çarşamba