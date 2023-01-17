2016 yılında ABD'de başlayan Halkbank davasında bugün ABD'de temyiz duruşması görülecek

2016 yılında New York Federal Mahkemesi'nde başlayan Rıza Sarraf davasına 2019 yılında sanık olarak eklenen Halkbank için bugün ABD'de temyiz duruşması görülecek.

Amerikan yaptırımları altındaki İran'ın 'yaptırımları delerek enerji satışından elde ettiği yaklaşık 20 milyar doları aklamasında rol oynamak' suçlamasından Mart 2016'da ABD'ye girişte yakalanan Rıza Sarraf'ın verdiği ifadelerde suçladığı Halkbank, kendini sanık konumunda bulmuştu.

Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı başsavcılık bürosu şimdiye kadar yazılı yöntemle mahkemeye sundukları savunma ve iddialarını bugün yapılacak duruşmada sözlü olarak mahkeme heyetine anlatacak.

Halkbank aleyhinde 15 Ekim 2019 tarihinde açıklanan 45 sayfalık iddianamede, Halkbank yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu da iddia edilmişti.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın Mart 2017'de tutuklandığı ABD'deki dava sürecinde ilk kez Eylül 2017'de Halkbank kurum olarak suçlandı.

Hakan Atilla’nın yargılandığı davada, Kasım 2017'de tanık olarak ifade veren Rıza Sarraf, 'İran’a yönelik yaptırımları delmek için Halkbank’ı kullandıklarını' anlattı. Aralık 2017'de tanık olarak ifade veren eski CIA Direktör Yardımcısı ve eski Hazine Bakanlığı Müsteşarı David Cohen, Halkbank yetkilileriyle 2014’te Ankara'da ve İstanbul'da biraraya geldiğini belirterek, “Türkiye ile İran arasında yaptırımları delmeye yönelik ticarette asıl kullanılan banka Halkbank'tı” dedi.

Karar Bekleniyor

Halkbank'ın savunma avukatları ve savcılık, en fazla 30 dakikada iddia ve savunmalarını sunduktan sonra, mahkeme heyetinin sorularını da yanıtlayacak. Kararın ne zaman açıklanacağı konusunda ise yetki tamamen yüksek mahkemeye ait.

Bazı hukukçular gerekçeli kararın birkaç ay içinde açıklanabileceğini belirtse de bazı hukukçulara göre açıklama 2023 yılı sonuna sarkabilir.

Uzmanlar Halkbank'ın Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolunun açılmasındaki en önemli nedenin şimdiye kadar yasayla ilgili farklı temyiz mahkemelerinde alınan farklı kararlar için bir emsal oluşmasını sağlamak olduğunu da belirtiyor.