2013 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan 11 şüpheli ile soruların dağıtılmasında aracılık ettiği belirlenen 4 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı.

5'i hala görevde olan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Milletin hakkını her alanda yediler

Geçtiğimiz ay ise, 2009-2015 yılları arasında yapılan bazı merkezi sınavlarda soruların usulsüz alınarak FETÖ mensuplarına dağıtılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Hem sınavda hem mülakatta FETÖ taktiği

2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), 2012 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO), 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) ve 2015 Deniz Harp Okulu (DHO) mülakatlarında, mülakata giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak FETÖ üyelerinin avantajlı şekilde sınavı kazandığı tespit edilmişti.