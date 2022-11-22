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2013 KPSS'sine ilişkin soruşturmada 15 FETÖ'cü gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan 2'si aktif çalışan 15 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler devam ediyor.

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