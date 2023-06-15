2010'dan bu yana asgari ücretteki değişim!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mesaisi sıklaştı. Temmuz ara zammında belirlenecek miktar merak konusu olurken, 2010 yılından bu yana asgari ücretteki değişimi sizler için derledik.
2010 yılında asgari ücret ne kadardı?
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
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2011 yılında asgari ücret ne kadardı?
Net: 658,95 TL
Brüt: 837 TL
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2012 yılında asgari ücret ne kadardı?
Net: 701, 14 TL
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2013 yılında asgari ücret ne kadardı? (1 Temmuz)
Net: 803,68 TL
Brüt: 1021,50 TL
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