2000’li yıllara damgasını vuran bilgisayar oyunları!

2000’li yılların başına gelindiğinde bilgisayarların hayatımıza girmesi ile 80’li yılların sonu, 90’lı yılların başında doğan nesil tarafından ilk dijital oyun çılgınlığı yaygınlaşmaya başladı. Gençlerin bilgisayar oyunlarına ilgisinin artması ile internet kafeler açılmış, çocuklar ve gençler tarafından yoğun talep görmüştü. Sabahtan akşama kadar bilgisayar başında oynanan bu oyunlar o dönemlerde efsaneleşmişti. Peki 2000’li yıllara damgasını vuran oyunlar nelerdi? 2000’li yıllara damga vuran, efsaneleşen oyunları sizler için derledik.