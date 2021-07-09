20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçında Hollanda'nın Rotterdam kentinde Tayland ile karşılaştı.

Milli takım, rakibini 25-20, 25-18 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Türkiye, gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 19.30'da Rusya ile yapacak.