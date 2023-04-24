"20 Soruda Yarısı Bizden” kampanyasına katılım koşulları!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yayımladığı mesajında, “20 Soruda Yarısı Bizden” başlığı altında çok sorulan sorular ve yanıtlarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
BU KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?
İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.
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KAMPANYA SADECE İSTANBUL’DA MI YAPILACAK?
Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul’da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.
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BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?
Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
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BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Başvurular 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.
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