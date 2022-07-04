2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli Eren Abluka-17 Operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerle 2 M-16 silah ile mühimmatlarının ele geçirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.