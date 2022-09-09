2 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Terörist neredeyse hedef orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/hq69uW6ldh
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