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2 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 

 

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