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2 terörist daha teslim oldu

İkna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55 oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 2015'te katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

2021'de sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 55'e yükseldi.

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