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2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

pkk

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