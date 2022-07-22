2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/I4tMd5PSX9
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