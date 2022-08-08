2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi!

MSB Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" paylaşımında bulundu.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.