AjansHaber.com.tr Gündem 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi!

2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

MSB Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" paylaşımında bulundu.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

pkk

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Numan Kurtulmuş'tan Aşura Günü mesajı!
Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı
Bakan Kirişci'den tarımsal destek açıklaması!
Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları
Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin soruşturma!
Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu