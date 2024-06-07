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2 PKK'lı terörist daha yok edildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik, PKK'ya göz açtırmıyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lının daha yok edildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

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