2 PKK'lı terörist daha yok edildi!

Mehmetçik, PKK'ya göz açtırmıyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lının daha yok edildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.