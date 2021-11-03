2 Kasım Salı günü Türk televizyonlarında ne izlendi?

Televizyon kanallarında reyting savaşları devam ediyor. İşte 2 Kasım Salı ekranlarda en çok izlenen 10 program;

1- MASUMLAR APARTMANI / TRT 1

2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER / FOX

3- EVLILIK HAKKINDA HER SEY / FOX

4- MASTERCHEF TURKIYE / TV8

5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT / ATV

6- SON SIGINAK (Y.S) /ATV

7- ESRA EROL'DA / ATV

8- MASUMLAR APARTMANI (OZET) / TRT 1

9- ATV ANA HABER / ATV

10- EVLILIK HAKKINDA HER SEY (OZET) /FOX