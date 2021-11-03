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2 Kasım Salı günü Türk televizyonlarında ne izlendi?

İşte 2 Kasım Salı ekranlarda en çok izlenen 10 program; 

Televizyon kanallarında reyting savaşları devam ediyor. İşte 2 Kasım Salı ekranlarda en çok izlenen 10 program; 

1- MASUMLAR APARTMANI / TRT 1
2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER / FOX
3- EVLILIK HAKKINDA HER SEY / FOX
4- MASTERCHEF TURKIYE / TV8
5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT / ATV
6- SON SIGINAK (Y.S) /ATV
7- ESRA EROL'DA / ATV
8- MASUMLAR APARTMANI (OZET) / TRT 1
9- ATV ANA HABER / ATV
10- EVLILIK HAKKINDA HER SEY (OZET) /FOX

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