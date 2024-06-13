2 ilde orman yangını!

Manisa ve Çanakkale'de orman yangını çıktı. Çıkan yangınlar rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Manisa'da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü

Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı.

Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında başladı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 itfaiye, 20 traktör, 4 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Çanakkale'de yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı.

Ecebat Yalova köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın başladı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.