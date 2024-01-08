2 çocuk annesi evinde öldürülmüş olarak bulundu, eşi gözaltında

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 59'uncu Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. N.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak eşi Pervin Bal'ın evde öldürülmüş olduğunu söyledi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 4 bıçak darbesi alan Pervin Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 çocuk annesi Bal'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, N.B. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

N.B.'nin emniyetteki işlemleri sürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.