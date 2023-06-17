2 bin yıllık kadın heykelini bulaşık makinesinde sakladılar!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüphelinin Karabağlar ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bulaşık makinesi içine gizlenmiş kadın heykeli başı bulundu.

Heykel başının, bir tanrıçanın ya da soylunun tasvir edildiği, Helenistik Dönem mermer bir heykele ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Parçayı yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Heykel başı, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.