2 bin yıllık 'Hermes' ve 'Herme' heykelcikleri ilk kez sergide!
İzmir Arkeoloji Müzesinin "Göremediklerinizi Göreceksiniz" projesi çerçevesinde 55 bin kişinin depolarından çıkardığı Antik Çağ eserleri sergilenmeye başlandı. Yunan tanrısı ‘Hermes'e ait 2 bin yıllık gümüş heykelcik İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergide!
Nadir eserlerin birer aylık sürelerle hazine odasında sergiye açılmasını sağlayan proje, "kült eserler" temasıyla 2022 yılının ilk ayında Neolitik Çağ objeleriyle başlatıldı.
Kadim Anadolu kültürünün milattan önce 10 bin yılına ait eserlerinin yer aldığı sergide Kemalpaşa'daki Ulucak Höyüğü, Bornova'daki Yeşilova Höyüğü ve Aliağa'daki Ege Gübre Höyüğü'nden çıkarılan heykelcikler ve insan biçimli kutsal sunu kabı vitrine çıkarıldı.
Müzenin şubat ayı sergisinin konusu ise "kem gözlere karşı" yapıldığına inanılan ve koruyucu gözlerle bezeli kap ve kolye uçları oldu.
Mitolojideki ana tanrıça "Kybele" ile aslan heykellerini mart ayında ziyaretçisiyle buluşturan müze, nisanda Helenistik ve Roma dönemlerinden kalma Artemis figürlerini hazine odasına taşıdı.