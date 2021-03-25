2 bin yıllık deniz feneri yapay zekayla yeniden inşa edilecek

Antalya'nın Kaş ilçesindeki tarihi Patara Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Nero'nun yaptırdığı ve 1481'deki tsunamide yıkılan deniz fenerinin yeniden inşası için harekete geçildi.

Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve eşi Fahri Işık pek çok eseri ortaya çıkardı. 64 yılında Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırılan deniz feneri bu eserlerden biri.

2000 yılında dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Fahri Işık tarafından tespit edilen ve daha sonra kazı başkanlığını devralan Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından ortaya çıkarılan fenere ait, 2 bin 500 orijinal taş bulunuyor.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ İLE TAŞLARIN YERİ BELİRLENDİ

Kazılarda çıkartılan 2 bin 500 taşın alanda kurulan taş hastanesinde tek tek röntgeni çekilip laboratuvarda yapılan fiziki ve kimyasal incelemelerin ardından yapay zeka teknolojileri de kullanılarak bilgisayar programı yardımıyla orijinal yerleri belirlendi.

NERO’NUN PRESTİJ PROJESİ

Roma İmparatoru Nero'nun prestij projesi olduğu belirtilen deniz fenerinin üzerinde yapım tarihiyle ilgili altın harflerle bir de yazı bulunuyor. Kazılarda çıkarılan taş yazıtlarda, Patara Meclisi ve Patara halkının dönemin valisi Sextus Marcius'a hitaben, "Likya halkını 8 yıl boyunca hiç rüşvet almadan, hakça yönettiğiniz için ve şehrimizi güzel yapılarla süslediğiniz için teşekkür ederiz" yazıyor.

"ÜLKEMİZ EVRENSEL DEĞERDE BİR ANIT ESERE DAHA KAVUŞACAK"

Deniz fenerinin kazısını yapan Prof. Dr. Havva İşkan Işık da şunları söyledi:

"Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın önermesi ve Cumhurbaşkanımızın onayı ile kabul edilen 2020 Patara Yılı’nda ülkemiz evrensel değerde bir anıt esere daha kavuşacaktır. Antalya’nın simgelerinden biri olmaya aday fenerimiz için çalışmalarımızı çok disiplinli biçimde ve yüksek teknolojiden yararlanarak sürdürüyoruz. Biz de bu feneri ülkemize ve bu ülkenin kahraman denizcilerine armağan etmenin kıvancını yaşayacağımız gün için çalışıyoruz."

2 bin yıllık bir deniz fenerinin yüzde 80 oranında orijinal taşlarıyla yeniden inşası, dünyada ilk olarak gösteriliyor.