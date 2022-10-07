2 aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü!
Gaziantep'te evlerinde 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde, annesi de yaralı şekilde bulundu.
Gaziantep'te kan donduran bir olay yaşandı.
Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir evde yaralama olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları incelemede bıçaklanarak öldürülen 2 aylık bebek M.Ş'nin cansız bedenine ulaştı.
Evde kollarından yaralı halde bulunan anne N.Ş. ise sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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