2 aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü!

Gaziantep'te kan donduran bir olay yaşandı.

Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir evde yaralama olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları incelemede bıçaklanarak öldürülen 2 aylık bebek M.Ş'nin cansız bedenine ulaştı.

Evde kollarından yaralı halde bulunan anne N.Ş. ise sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.