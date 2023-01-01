Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yokluklar içinde kurduğu laik cumhuriyet bir asırdır ayakta. Bir yandan cephede bağımsızlık savaşı verirken 23 Nisan 1920'de Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal Atatürk'ün 21 Nisan 1920'de yayımladığı tamim gereğince; Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan cuma namazını takiben coşkulu bir törenle açılan TBMM'nin ardın üç yıl sonra 29 Ekim 1923 tarihinde de Cumhuriyet ilan edildi.

Zaman zaman demokrasisi kesintiye uğrasa da 100 yıllık Cumhuriyeti yönetenlerin hedefi hep dahi ileri, gelişmiş, demokrasi ve insan haklarına saygılı büyük bir ülke oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında Cumhuriyetin 100’üncü yılına büyük bir heyecanla, şevkle, coşkuyla hazırlandıklarını belirtirken "Bizim için bu yıl dönümü sadece yeni devletimizin ikinci asrının başlangıcı ifade eden bir takvim değişikliği olmanın ötesinde manalara sahiptir. İşte bu anlayışla Anadolu toprakları üzerinde son bin yılda kurduğumuz üçüncü devletimiz olan Cumhuriyetimizi siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik alanlarda milletçe hayalini kurduğumuz seviyeye çıkartacak atılımın adını Türkiye Yüzyılı koyduk. Ülkemizin ve medeniyetimizin tüm kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon, yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır." diyordu.

Aynı şekilde Anamuhalefet partisi CHP'de Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümünün kutlanacağı 2023 ve sonrasını “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” adı altında 13 Maddelik beyannamede ile açıkladı." Toplumsal barış ve huzura" vurgu yapılan beyannamede amacın Büyük ve güçlü bir Türkiye olduğu ifade ediliyordu.

Bugün İkinci yüzyılın ilk günü. www.ajanshaber.com.tr İkinci yüzyılın Türk halkına hayırlı olmasını diliyor.

Büyük Atatürk'ün sözüyle Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.