1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan ve cumhuriyetin 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

5 ay sonra, 18 Mart 2022'de, hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü araç geçiş yolunun son tabliye montajında kaynağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapması planlanıyor.

5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden mesai sonucu 4,5 yılın ardından köprü, tamamlanma aşamasına geldi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen, 318 metre yüksekliğe sahip köprü kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı yapıldı.

Son olarak da köprünün araç geçiş yolu için tabliye bloklarının montajına başlandı.

Araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye blokundan 81'inin montajı geçen ay tamamlandı. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak araç geçiş yolu, Lapseki ve Gelibolu yakasındaki kule diplerinde bekletilen, birbirine kaynatılmış 3'er tabliye blokunun vinçle yukarı kaldırılmasıyla bitmiş olacak.

SON KAYNAK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN

Bir süredir montajı tamamlanan 81 tabliye blokunun kaynak ve izolasyon işleri ile aydınlatma direkleri ve korkulukların montaj işleri devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak tabliye blokunun montajında kaynağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması planlanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü kule diplerinde bekleyen son 2 parça tabliye blokunun montajının da Erdoğan'ın Çanakkale'ye geleceği 13 Kasım'da yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçiş yolunu tamamlayacak son tabliye bloku montajında kaynağı yapması planlanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da zaferin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Çanakkale Boğazı'nda böylece 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunulacak.