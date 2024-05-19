19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de büyük bir coşku ile kutlanmaya devam ediyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yurt genelinde düzenlenecek etkinlik, konser ve törenlerle anılacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, resmi tatilde okula gitmiyor.

19 MAYIS ECZANELER, HASTANELER, MARKETLER KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl hafta sonuna denk geliyor. Hafta sonu eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışıyor.

Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçeleri nöbetçi eczaneleri, e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.

19 Mayıs Pazar günü zincir marketler ve diğer marketler açık olurken hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri resmi tatil olduğundan kapalı olacak.

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

20 Mayıs Pazartesi günü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek.