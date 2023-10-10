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181 göçmen kaçakçısı yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma birliklerinin sınır bölgelerinde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, yasa dışı göçle mücadele kapsamında sınır bölgelerinde çalışma yapıldığını duyurdu.

Buna göre; Türkiye genelinde jandarma birlikleri tarafından son 5 gün içinde sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava destekli 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 62'si tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda 4 bin 758 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.

Jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, "Terörle, onların iş birlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" dedi.

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