18 yaşındaki İran'lı voleybolcu Zehra Muğani, Portekiz'e transfer oldu

Takımdaki durumu ve koşullarla ilgili olarak İRNA'ya konuşan Muğani, 'Ben ve diğer lejyonerler İran'ın başörtülü kızlarını temsil ediyoruz' dedi.

Muğani, 'Bazı takımların başörtüsü ile sorunları vardı ama şimdi benimsediler. Bu, başörtülü İranlı kızların büyük takımlarda bulunmasının başarılı olduğunu ve Avrupa takımlarının da şartlarımızı kabul ettiğini gösteriyor' dedi.

18 yaşındaki İran Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Muğani, Portekiz'in Porto takımına katıldı.