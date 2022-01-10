18 yaşındaki İran'lı voleybolcu Zehra Muğani, Portekiz'e transfer oldu
İran Milli takımı ve "Peykan kulübü"nün 18 yaşındaki voleybolcusu Zehra Muğani, Porto takımına transfer oldu.
İran Milli takımı ve "Peykan kulübü"nün 18 yaşındaki voleybolcusu Zehra Muğani, Porto takımına resmi bir sözleşme ile transfer oldu.
18 yaşındaki voleybolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan en genç İranlı voleybolcu olmak için Porto'ya katıldı.
Muğani'nin transferinden önce, Semira İmani Fuladi, Porto takımının teknik kadrosunda yer almıştı.
Takımdaki durumu ve koşullarla ilgili olarak İRNA'ya konuşan Muğani, 'Ben ve diğer lejyonerler İran'ın başörtülü kızlarını temsil ediyoruz' dedi.
Muğani, 'Bazı takımların başörtüsü ile sorunları vardı ama şimdi benimsediler. Bu, başörtülü İranlı kızların büyük takımlarda bulunmasının başarılı olduğunu ve Avrupa takımlarının da şartlarımızı kabul ettiğini gösteriyor' dedi.
18 yaşındaki İran Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Muğani, Portekiz'in Porto takımına katıldı.
Voleybol İran'da çok sevilen bir spor. Kadınlar tarafından da büyük ilgi görüyor.