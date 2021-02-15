18 yaşındaki Elif İnce yaşından büyük işlere imza atıyor

Yaşıtları sosyal medyadan kafasını kaldırmazken genç mucit İnce, yanmayan üniforma ve damar görüntüleme cihazı gibi 2 önemli projeyi hayata geçirdi. Baba Recep İnce kızı için “Göğsümüzü kabarttı” ifadelerini kullanırken, anne Emel İnce ise kızı Elif’in mesleğini seçmesindeki en önemli faktörün Teknofest olduğunu belirtti.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner olmak ister yarışması ile tanınan 18 yaşındaki Elif İnce, genç yaşta elde ettiği başarılarını SABAH'a anlattı.

Düzce Kız İmam Hatip Lisesi'nden eğitim hayatına başlayan İnce, daha sonra yetenekli öğrencilerin sınavla girebildiği Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)'e girmeye hak kazandı. Buradan da mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanan İnce, şu anda Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yeteneklerini geliştiriyor. Hedefinin savunma sanayine katkı sağlamak olduğunu belirten İnce, çalışmalarına yılmadan devam edeceğini vurguladı.

Genç mucit İnce, geliştirdiği projelerle önemli işlere imza atıyor. Ekip arkadaşlarıyla yanmayan polis üniforması tasarlayan İnce, kemoterapi alan hastalar için de damar görüntüleyen bir cihaz yaptı. Teknofest'e katıldıktan sonra mühendis olmaya karar verdiğini belirten İnce, rol model olarak gördüğü Selçuk Bayraktar'la tanışmayı çok istediğini söyledi.

İNCE: "YANMAYAN POLİS ÜNİFORMASI VE DAMAR GÖRÜNTÜLEYEN CİHAZ YAPTIK"

Şu ana kadar gerçekleştirdiği projelerden bahseden İnce, "Bilsem'de her sene pek çok proje geliştiriyoruz ancak 2 tanesi en sevdiğim projelerdi. 2019 yılında ekip arkadaşımla molotof kokteyli tehlikesine karşı yanmayan polis üniforması tasarlamıştık. Geçtiğimiz yıl ise hastanelerde sağlık personelimizin özellikle kemoterapi alan hastalara yapılan enjeksiyon işlemlerinde yaşadıkları sıkıntıya çözüm bulabilmek için danışman öğretmenim ile damar görüntüleyen bir faydalı model geliştirdik" dedi.

"DAHA UCUZ, DAHA FAYDALI BİR MODEL"

İnce, babası için tasarladığı damar görüntüleme cihazının detaylarıyla ilgili şunları söyledi:

"Babamın hastalanmasıyla birlikte hastaneye daha sık gidiyordum. Orada etrafımı gözlemleme fırsatım da oldu. Bütün sağlık personelimiz canlarını dişlerine takarak oradaki hastalar için çabalıyorlar. Ancak ellerinde olmayan durumlar sebebiyle bazı işlemlerde hastaların canı yanabiliyor. Bu hem hasta için hem de işlemi yapan sağlık personeli için çok üzücü bir durum çünkü kimse karşısındaki insanın canı yansın istemez. Biz de bu soruna çözüm getirmeye çalıştık. Oluşturduğumuz modelin benzerleri piyasada var ancak kullanılanını görmedim. Biz daha ucuz bir faydalı model oluşturduk ancak şuan daha yolun başındayız. Geliştirilmeye çok açık bir pozisyonda. Okulum Yıldız Teknik Üniversitesi'nden başta rektörümüz olmak üzere çok güzel destekler aldık. İnşaallah daha da iyileştireceğiz."

"PROJELERİMİZİ TEKNOFEST'TE SERGİLEME ŞANSI BULDUK"

Elif İnce Teknofest'e nasıl katıldığını şu sözlerle anlattı:

"Bilsem'de çeşitli proje yarışmalarına başvuruyorduk. Bunlardan biri de Teknofest'ti. Yarışmanın çeşitli aşamaları oluyor. Önce ön değerlendirme raporu hazırlıyoruz. Yeterli görülürse detaylı bir proje raporu ve gerekiyorsa prototip hazırlıyoruz. Raporumuz da jüri tarafından beğenilirse sergi hakkı kazanıyoruz. Orada belirlenen günlerde gelen ziyaretçilere ve jürilere projemizi tanıtıyoruz. Bizim projelerimiz sergi hakkı kazandı."

"SELÇUK BAYRAKTAR'LA TANIŞMAYI ÇOK İSTERİM"

Selçuk Bayraktar'ı rol model olarak kabul ettiğini belirten Elif İnce, Selçuk Bayraktar hakkındaki şunları söyledi:

"Kendisi benim gibi birçok gence rol model olan bir insan. Ekibiyle birlikte yaptıkları çalışmaları sosyal medya üzerinden ilgiyle takip ediyorum. Kendisini 2020 Teknofest'te yakından gördüm ancak benim gibi birçok hayranı olduğu için sohbet etme fırsatım olmadı. Tanışmayı çok isterdim. Gençlere sunulan imkânların günden güne artıyor olması beni çok mutlu ediyor. Büyükşehirlerde insan kendini geliştirecek pek çok aktivite bulabiliyor ancak ne yazık ki ülkemizin her şehri böyle olanaklara sahip değil. Şuan açılan bilim merkezleri ile ülkemizin her tarafındaki gençlere bilime ulaşma, bilimi hissetme, yaşama imkânı sunuluyor. Sayılarının ve niteliklerinin daha da artmasını umuyorum."

BABA RECEP İNCE: "GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI"

Kızı Elif'le gurur duyduğunu belirten baba Recep İnce; "Kızım Elif doğumundan itibaren hayatının her safhasında bize sürekli mutluluklar yaşattı. Çocukluğundan beri sorumluluk duygusu yüksek, hayat dolu, saygılı, öz güvenli, etrafındaki olaylara karşı duyarlı ve hayattan ne istediğini bilen biriydi. Derslerindeki başarılarının yanında Bilsem'de içinde bulunduğu projelerle her daim göğsümüzü kabartan bir genç oldu. Bundan sonraki hayatında da aldığı eğitimin ve sahip olduğu değerlerin bilincinde olarak vatanına, milletine ve insanlığa faydalı bir birey olması en büyük temennimdir" ifadelerini kullandı.

ANNE EMEL İNCE: "TEKNOFEST YARIŞMASI MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ OLDU"

Elif'in annesi Emel İnce ise; "Elif, erkenden konuşmaya başlayan ve küçüklüğünden beri bulunduğu ortamlarda, katıldığı etkinliklerde bizi hep gururlandıran bir kız oldu. Kardeşiyle, arkadaşlarıyla olan ilişkileri, derslerindeki başarısı, yaptığı projelerdeki organizasyon yeteneği, katıldığı okuma gruplarında yazdığı panelleri ile potansiyelini gösteren bir genç oldu. Özellikle katıldığı Teknofest yarışması ve orada gördükleri, hayatında çok önemli bir yeri olan meslek seçiminde etkili oldu. Üniversite ve sonrasında bir bilgisayar mühendisi olarak toplumsal sorunlara çözüm niteliğindeki projelere katkı veren bir insan olmasını diliyorum" diye konuştu.