18 Yaş Altı Kız Milli Takımımız Polonya’yı Mağlup Etti

18 Yaş Altı Kız Milli Takımımız A Grubu’ndaki ikinci maçında 7 Ağustos Pazar günü TSİ 16.45’te İspanya ile karşılaşacak.

Heraklion Üniversitesi Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını millilerimiz 33-16 önde tamamladı.

18 Yaş Altı Kız Milli Takımımızda Berfin Sertoğlu 13, Elif İstanbulluoğlu ile Deniz Togrut 10'ar sayı kaydetti. Polonya’da ise Agata Makurat 15 sayıyla oynadı.