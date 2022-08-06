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18 Yaş Altı Kız Milli Takımımız Polonya’yı Mağlup Etti

Yunanistan’ın ev sahipliğinde Heraklion şehrinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Ay-yıldızlılarımız, ilk maçında karşılaştığı Polonya’yı 52-44'lük skorla yendi.

18 Yaş Altı Kız Milli Takımımız A Grubu’ndaki ikinci maçında 7 Ağustos Pazar günü TSİ 16.45’te İspanya ile karşılaşacak. 

Heraklion Üniversitesi Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını millilerimiz 33-16 önde tamamladı.

18 Yaş Altı Kız Milli Takımımızda Berfin Sertoğlu 13, Elif İstanbulluoğlu ile Deniz Togrut 10'ar sayı kaydetti. Polonya’da ise Agata Makurat 15 sayıyla oynadı.

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