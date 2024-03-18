18 Mart Şehitleri, Çanakkale’de anıldı!
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü töreni düzenlendi. Çanakkale'deki anma törenleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalyayı toka ettiği Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başladı.
Çanakkale'de, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalyayı toka ettiği Türk bayrağı törenle göndere çekildi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'deki anma törenlerinden ilki, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Bakan Güler, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şube Başkanı Muharrem Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 sayılı Kanun'la Çanakkale'ye verilen, "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalya, Bakan Güler tarafından Türk bayrağına toka edildi.