18 Mart Şehitleri, Çanakkale’de anıldı!

Bakan Güler, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şube Başkanı Muharrem Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.